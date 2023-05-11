Ученые назвали новый род бабочек в честь персонажа «Властелина колец» 1 11.05.2023, 18:26

Свое название бабочки получили из-за ярко-оранжевых задних крыльев и черных глазниц.

Ученые открыли новый вид бабочек и назвали его в честь Саурона – персонажа из трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Исследование этих бабочек опубликовали еще 10 апреля в журнале Systematic Entomology, подробности обнародовал 7 мая Музей естественной истории в Лондоне.

Свое название бабочки получили из-за ярко-оранжевых задних крыльев и черных глазниц, напоминающих око Саурона. Такое имя роду дала доктор Бланка Уэртас, старший куратор по вопросам бабочек в Музее естественной истории.

Как отмечает The Guardian, Уэртас является членом международной группы исследователей, которая занимается поиском новых видов бабочек. Другие ученые, участвующие в проекте, работают в Гарвардском университете и Музее естественной истории Флориды.

Этот глобальный проект длится уже более 10 лет, и в нем изучили более 400 видов бабочек с использованием передового анализа ДНК и других методов. Это позволило ученым достичь нового понимания бабочек, в частности подтрибы Euptychiina.

«Важно изучать такие группы, как Euptychiina, потому что это показывает, что есть много видов, о которых мы не знали, в том числе редких и эндемичных. Некоторым из этих видов угрожает исчезновение, и теперь нам предстоит многое сделать, чтобы дать им имя», – добавила Уэртас.

Хотя в настоящее время известны только два представителя рода Saurona – Saurona triangula и Saurona aurigera – считается, что существует еще много пока не описанных видов.

«Присвоение этим бабочкам необычного названия помогает привлечь внимание к этой недооцененной группе. Это показывает, что даже среди группы очень похожих видов можно найти красоту среди скуки», – говорит Уэртас.

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