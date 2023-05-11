Глава Минобороны Польши: Военные не доложили мне о российской ракете, прилетевшей из Беларуси 1 11.05.2023, 19:42

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Мариуш Блащак

В декабре 2022 года ракета упала в районе польского Быдгоща.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что оперативное командование польских вооруженных сил не проинформировало его о российской ракете, которая, вероятно, в декабре 2022 года упала в районе польского Быдгоща.

Об этом сообщает Sky news.

Блащак заявил, что 16 декабря 2022 года Оперативное командование польских вооруженных сил было проинформировано о возможном полете ракеты в сторону Польши, но не проинформировало министра о ситуации.

В середине декабря 2022 года россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Тогда использовали бомбардировщики Су-34, находившиеся в Беларуси. Как пишет RMF24, польские службы отслеживали объект, но потеряли его из виду под Быдгощем.

27 апреля генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта.

Журналисты заявили, что они похожи на ракету «воздух — земля». На обломках были надписи на русском, а боевая часть отсутствовала.

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