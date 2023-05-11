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Поверенный в делах США в Беларуси встретился с женой Николая Статкевича

  • 11.05.2023, 22:56
Поверенный в делах США в Беларуси встретился с женой Николая Статкевича

Рубен Арутюнян призвал освободить всех политзаключенных.

О встрече временного поверенного в делах США в Беларуси Рубена Арутюняна с женой политзаключенного Николая Статкевича Мариной Адамович

«Поверенный в делах Арутюнян встретился в Минске с Мариной Адамович, отважной и стойкой женой заключенного политического активиста Николая Статкевича. Марина не получала сведений от Николая более 8 недель! Призываем освободить Николая и еще 1500 политзаключенных Беларуси!», — сообщило посольство.

От Николая Статкевича, осужденного лукашенковским судом на 14 лет заключения в условиях усиленного режима, у супруги нет никаких известий уже 90 дней.

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