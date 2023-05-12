Школьница нашла на пляже зуб возрастом 20 млн лет 12.05.2023, 1:13

Фотофакт.

Девочка прогуливалась вместе со своей тетей и случайно обнаружила уникальную находку. Это зуб мегалодона.

Британская школьница Сидни Рут прогуливалась по пляжу Уолтон-он-Наз в Эссексе и заметила большой зуб размером с человеческую ладонь. Об этом пишет Daily Mail.

Позже выяснилось, что это зуб мегалодона. Как известно, мегалодон – самая большая акула в мире, когда-то жившая на Земле.

Акула могла достигать около 18 метров в длину, а ее мощные челюсти могли наносить удары с силой до 180 000 ньютонов, что в 10 раз больше, чем у самой известной белой акулы.

В общей сложности, в их огромной пасти было 276 зубов, которые буквально разрывали добычу на куски.

Ученые считают, что мегалодон впервые появился в Мировом океане около 20 миллионов лет назад и вымер примерно три миллиона лет назад. Исследователи считают, что причиной вымирания стали изменение климата и конкуренция в океане.

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