Глава СК России рассказал про идею отправлять мигрантов на передовую 12.05.2023, 2:04

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Александр Бастрыкин

Из-за роста числа убийств.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа убийств, совершенных мигрантами, на 18% за год. В связи с этим он пересказал идею, о которой прочитал в соцсетях СК РФ: отправлять мигрантов на войну, а в случае их отказа — высылать на родину, пишет «КоммерсантЪ».

«Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину», — сказал Бастрыкин.

По его данным, в 2021 году в России находилось 12 млн мигрантов, а в 2022-м — 14,5 млн. При этом в 2022 году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось с 11 тыс. до 15 тыс., среди них убийств стало больше на 18%.

«То есть количество мигрантов увеличивается и резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантами», — заявил председатель СКР.

Накануне, 10 мая, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о разработке законопроекта, который позволит отправлять мигрантов с российским гражданством на войну в Украину, сейчас те, кто имеет двойное гражданство не подлежат призыву в России.

Данные главы СК РФ не сходятся с данными Генпрокуратуры РФ

Ранее издание «Верстка» разбирало заявления Бастрыкина о растущей преступности среди мигрантов.

Как показывают данные Генпрокуратуры РФ, число преступлений со стороны иностранцев и лиц без гражданства действительно выросло — но вовсе не в три раза: в 2021 году российское ведомство зафиксировало 36 420 таких преступлений, а в 2022-м — 40 154. Однако это не значит, что на улицах начался разгул мигрантской преступности. Более 80% из 3,7 тысячи новых преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Если верить главе СК РФ, каждое пятое преступление (21%, 893 уголовных дела), которое мигранты совершили в России в 2022 году, — это убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Данные Генпрокуратуры РФ противоречат его словам: в прошлом году ведомство расследовало лишь 380 таких преступлений — это меньше процента от всех преступлений среди иностранцев и лиц без гражданства. Если добавить к ним побои и изнасилования, получится примерно 2,4 тысячи, или около 6% всех преступлений в 2022 году. В целом мигранты, как и россияне, чаще всего совершают кражи и наркопреступления, на третьем месте — подделка документов.

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