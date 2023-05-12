По Израилю выпустили более 800 ракет 12.05.2023, 3:57

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Одна попала в жилой дом.

В израильском городе Реховот выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом, погиб мужчина. Об этом сообщает The Times of Israel в четверг, 11 мая.

Пятеро пострадавших в результате ракетного удара госпитализированы.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со среды по состоянию на 20:00 четверга из сектора Газа выпустили по Израилю 803 снаряда. Из них 620 пересекли границу, 152 — упали на территории сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили о перехвате 179 ракет, остальные, по данным изральской армии, упали на открытой местности и не причинили ущерба. Армия обороны Израиля также заявила, что за тот же промежуток времени нанесла 191 авиаудар по сектору Газа, пишет The Jerusalem Post.

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