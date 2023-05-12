У россиян начали изымать дроны после атаки на Кремль 12.05.2023, 5:05

Распоряжение «выбить» все незарегистрированные дроны у граждан получило МВД.

После массового появления беспилотников в Московском регионе и атаки на Кремль силовики начали охоту за ними «на земле». Теперь квадрокоптеры ищут на транспортных объектах, проверяя людей на входе в метро, вокзалы, аэропорты, а также досматривая автомобили. Распоряжение «выбить» все незарегистрированные дроны у граждан получило МВД, пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник.

Согласно служебным сообщениям, с 10 мая в метро и вокзалах правоохранители выявили 10 человек с беспилотниками, всего было изъято порядка 12 аппаратов. Так, на станции метро «Лухмановская» сотрудник службы безопасности метро обнаружил квадрокоптер через рентген-аппарат «Инспектор» в рюкзаке уроженца Беларуси. При проверке выяснилось, что мужчина работает инженером-геодезистом и использует БПЛА при осуществлении трудовой деятельности.

Еще один квадрокоптер был выявлен при досмотре на станции метро «Котельники». Его владельцем оказался начальник службы в/ч 25953. Он пояснил, что приобрел дрон для помощи участникам войны в Украине.

Очередной аппарат обнаружился на станции метро «Владыкино» при проверке ручной клади пассажирки на рентген-аппарате. Женщина пояснила, что купила его в подарок своему восьмилетнему сыну и предъявила чек из «Детского мира». Несмотря на это, сотрудник службы безопасности обратился в прокуратуру и в Бюро специальных технических мероприятий МВД. Идет проверка.

Также беспилотник был найден инспектором ГИБДД, который остановил и досмотрел один из автомобилей. Хозяин 2001 года рождения пояснил, что собрал его из китайских комплектующих для дипломного проекта. На место вызвали следственно-оперативную группу, квадрокоптер был изъят и направлен на исследование.

Что касается обращений жителей, то, по данным «ВЧК-ОГПУ», после от дня Победы количество звонков в экстренные службы сократилось в 10 раз. Однако люди по-прежнему жалуются на «вспышки», «зависающие продолговатые цилиндры» и «китайские фонарики». Помимо этого очевидцы стали заявлять о групповых пролетах БПЛА. Рекордсменами по количеству таких сообщений стали Пущино и Мытищи: там видели по 4-5 дронов одновременно, которые кружили над ж/д путями и уходили в сторону соседних Калужской, Тульской и Тверской областей.

По словам источника, также поступило несколько доносов на продавцов квадрокоптеров. Россияне стали массово избавляться от дронов после запрета на их запуск в десятках регионах страны, писал Mash. Цены упали в два-три раза. Например, новый Mavic 3T, стоивший 300 тысяч рублей, можно купить всего за 108 тысяч. После этого добровольческий батальон «Эспаньола», сформированный из фанатов российских футбольных клубов, попросил не продавать беспилотники, а передать их «на нужды фронта».

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