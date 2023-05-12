Литва изменила правила ввоза наличных денег через границу с Беларусью 1 12.05.2023, 8:57

Штрафы увеличены.

Литва ужесточает порядок ввоза наличных денег через границу с Беларусью и Россией.

Об этом сообщает LRT.

С начала 2024 года увеличатся штрафы за неверно задекларированные наличные деньги, ввезенные в Литву.

Штрафы за первое нарушение составят от 390 до 1.200 евро, за повторное — от 1.040 до 3.900. Также допускается конфискация денег.

За несоблюдение требований международных платежных операций поставщиков услуг предлагается штрафовать на сумму от 1.800 до 3.800 евро. Штраф за повторное нарушение составит до 6.000 евро.

Ранее, представляя поправки в сейме, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте пояснила, что процедура ужесточается, «поскольку значительно увеличился поток наличных денег, перевозимых через границу с Россией и Беларусью, вероятно, похищенных с захваченных территорий Украины».

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