Пригожин позвал в Бахмут Шойгу 7 12.05.2023, 9:44

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Чтобы лично «оценить обстановку»

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в украинский город Бахмут, за который более восьми месяцев продолжаются бои. Об этом говорится в письме на имя главы российского оборонного ведомства, которое 12 мая опубликовала пресс-служба Пригожина.

В своем обращении основатель ЧВК Вагнера указал, что его наемники продолжают наступление на украинские позиции в Бахмуте. Однако на флангах, которые обороняли военнослужащие российской армии, Вооруженные силы Украины предприняли ряд успешных контратак.

«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — написал Пригожин.

Письмо Шойгу стало очередным витком конфронтации основателя ЧВК Вагнера с Министерством обороны России. Ранее Пригожин не раз критиковал российских военных чиновников за проблемы с поставками боеприпасов для его подразделения. Он также грозил вывести своих наемников из Бахмута 10 мая. Однако этого так и не произошло. Вместо отхода Евгений Пригожин 10 мая вновь пожаловался на отсутствие «достаточного количества» боеприпасов и заявил, что из-за сокращения личного состава ЧВК фланги сейчас находятся под контролем российских военных.

«Существует серьезный риск окружения ЧВК Вагнера в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются. При отсутствии боеприпасов «мясорубка» заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК Вагнера», — сообщил он.

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