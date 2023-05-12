Минобороны: На трассе Минск - Гомель водитель фуры напал на военных 8 12.05.2023, 10:06

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иллюстративное фото

Он якобы применил взрывное устройство.

Как заявила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, вчера 11 мая на участке автодороги М-5 (трасса Минск - Гомель) водителем большегрузного автомобиля была «осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков Государственной границы».

По словам Минобороны, после нападения водитель попытался скрыться, но автомобиль был блокирован, а 51-летний водитель задержан и передан «сотрудникам правоохранительных органов».

Минобороны заявило, что никто из военнослужащих не пострадал.

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