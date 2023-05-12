Экс-директор пружанской школы искусств, которая участвовала в репрессиях, переехала в США 1 12.05.2023, 10:56

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Вероника Крылова

Судя по соцсетям, Вероника Крылова перебралась в Америку недавно.

В Пружанах Вероника Крылова занимала должность директора Детской школы искусств имени Ширмы. Ее имя связывают с репрессиями из-за двух случаев, пишет nashaniva.com.

В школе искусств работала уборщицей Людмила Царану. Летом 2020 года она участвовала в цепях солидарности. 6 мая 2021-го женщину осудили на 1,5 года домашней химии за репост записи о местном участковом. Людмилу судили по статье 188 Уголовного кодекса («клевета»).

Во время пребывания на домашней химии начальница Крылова, по словам Царану, заставляла ее подписать заявление на увольнение по соглашению сторон. Возможно, такое давление она осуществляла по указанию сверху.

Последствием такого увольнения могла быть замена назначенного наказания на более строгое — лишение свободы (статья 55 Уголовного кодекса).

Крылова выписала на подчиненную два «дисциплинарных взыскания» — за «недостаточный контроль за дисциплиной» (в результате чего дети повредили трубу в туалете) и «за отсутствие записи в книге учета рабочего времени». Но в обязанности уборщицы не входит контроль за дисциплиной учащихся на переменах (согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты от 08.10.2020 №83).

«Во время отбывания наказания — с 07.07.2021 по 07.01.2023 — Крылова применяла по отношению ко мне психологическое и моральное давление, принуждая меня уволиться по собственному желанию. После моего отказа вынесла мне выговор и взыскание, чтобы уволить по статье. Ее систематическое давление на меня привело к тому, что я от отчаяния пыталась покончить жизнь самоубийством. Больше месяца я провела в диспансере «Могилевцы». Сейчас еще прохожу лечение от депрессии тяжелой формы. Я была эвакуирована из Беларуси и сейчас нахожусь в безопасности», — написала Людмила Царану в письме к журналистам и правозащитникам.

Также Вероника Крылова проходила как «потерпевшая» по делу политзаключенного гитариста «Крамбамбули» Владислава Плющева. Всего по делу признали «потерпевшими» 43 человека.

Музыканта обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 369 («оскорбление представителя власти»), ст. 188 («клевета»), ч. 3 ст. 203-1 («незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных»).

Владислава приговорили к трем годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Как стало известно журналистам, сейчас Вероника Крылова живет в штате Флорида. В «Фейсбуке» женщины указан город Санни-Айлс-Бич, который прозвали «маленькой Москвой», потому что там много русскоязычных.

В этом году мэром Сани-Айлс-Бич стала эмигрантка из Беларуси Лариса Свечин.

Другие соцсети — страница «ВКонтакте», а также инстаграм — у Вероники Крыловой закрыты.

Судя по «Фейсбуку», в США Вероника Крылова переехала в конце февраля 2023-го. По информации журналистов, она могла интересоваться тем, как получить в США политическое убежище. В Америке у нее, насколько известно, живет дочь.

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