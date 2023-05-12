Мигранты атаковали польский патруль на границе с Беларусью 4 12.05.2023, 11:17

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Нападение произошло на участке заставы в Бяловеже.

Мигранты атаковали польский патруль на границе с Беларусью. Инцидент произошел вчера на участке заставы в Бяловеже.

Как сообщили в Пограничной охране Польши, стражи границы препятствовали попытке мигрантов нелегальной перейти границу.

На опубликованной видеозаписи видно, что двое польских служащих перетягивают на свою сторону забора лестницу, с помощью которой мигранты, вероятно, хотели перебраться через заграждение. Подъезжает подкрепление. Далее видно, как между прутьями заграждения просовывается рука и бросает палку в пограничников.

Wczoraj➡️#PSGBiałowieża cudzoziemcy atakowali patrole🇵🇱,które udaremniły próbę nielegalnego przekroczenia granicy.

Coraz częściej obserwujemy agresywne zachowania cudzoziemców,którzy atakują służby🇵🇱, bo za wszelka cenę chcą osiągnąć swój cel-dostać się przez🇵🇱dalej do🇪🇺.

1/2⬇️ pic.twitter.com/GNZLNtOWyp — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 12, 2023

«Все чаще мы наблюдаем агрессивное поведение иностранцев, которые нападают на польских служащих, так как хотят любой ценой добиться своей цели – пройти Польшу и дальше в ЕС. Решимость иностранцев становится все более сильной и продиктована не желанием получить защиту в Польше, а как можно скорее пройти в Западную Европу. Беларусские службы постоянно помогают нелегально пересечь границу, предоставляя технику для пересечения границы», – прокомментировали видеозапись в Пограничной охране.

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