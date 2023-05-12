В России арестован генерал, создававший станции для обнаружения баллистических и крылатых ракет 5 12.05.2023, 11:24

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Вячеслав Лобузько

Ранее он командовал дивизией 3-й отдельной армии ПВО.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, арестован генерал-майор Вячеслав Лобузько - отец-основатель станций, предназначенных для обнаружения баллистических и крылатых ракет, экс-командир дивизии 3 отдельной армии ПВО.

Мероприятия прошли в рамках дела о хищениях при строительстве Национального центра управления обороной государства (НЦУОГ) «Центр 2014».

Как рассказал источник, Вячеславу Лобузько было предъявлено обвинение в дачи взятки должностному лицу Министерства обороны. Меру пресечения гарнизонный суд избрал отставному 68 летнему генералу в виде ареста.

В настоящее время в деле несколько обвиняемых, которые пошли на сотрудничество со следствием в результате чего и удалось предъявить обвинения Лобузько. И он конечно не последний обвиняемый в этом раскручиваемом деле.

Вячеслав Лобузько в прошлом командир дивизии СПРН, после отставки в 2000 годах перешел в АФК «Система», где трудился до 2019 года в качестве ключевого топ менеджера оборонного блока АФК. Будучи первым заместителем АО «РТИ», занимался строительством станций дальнего обнаружения пуска ракет «Воронеж», с 2014 года курировал создание ОКР «Центр» - строительства Национального центра обороны МО России на Фрунзенской набережной. Именно махинации связанные со строительством НЦУОГ и легли в основу уголовного дела и обвинения генерала в коррупции.

НЦУОГ, который Шойгу называл одним из главных приоритетов МО наряду с развитием инфраструктуры в Арктике, в реальности стал гигантской «кормушки», как для верхушки Минобороны, так и для ее топ-менеджеров.

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