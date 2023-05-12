Выборы в Турции: позиции главного соперника Эрдогана усилились 12.05.2023, 11:35

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Один из участников президентской гонки неожиданно снял кандидатуру.

За три дня до президентских выборов в Турции один из четырех кандидатов, Мухаррем Инче, выбыл из гонки, передает Би-би-си.

Инче подвергался растущему давлению за раскол в оппозиции, которая не без оснований полагает, что у нее наконец появился реальный шанс отстранить Реджепа Тайипа Эрдогана от власти.

«Я снимаю свою кандидатуру», — сказал политик журналистам.

В качестве одной из причин снятия своей кандидатуры он назвал поддельные фотографии сексуального свойства и пожаловался, что на него клеветали и подвергли травле на протяжении полутора месяцев, а турецкие власти не смогли защитить его репутацию.

«Поддельные счета, поддельные видео, фотографии… они взяли видео с израильского сайта и добавили туда мое лицо, — сказал он. — К сожалению, некоторые в Турции поделились ими ради того, чтобы быть в так называемой оппозиции».

Инче также заявил, что не желает оказаться крайним в случае проигрыша и терпеть обвинения альянса оппозиционных партий, если Эрдогану удастся удержаться у власти.

Решение Инче отказаться от участия в выборах — отличная новость для главного соперника президента Эрдогана, Кемаля Кылычдароглу. Кылычдароглу возглавляет альянс шести оппозиционных партий, и по последним опросам он может набрать на выборах 49% голосов.

Турецкий фондовый рынок также отреагировал резким ростом.

Президент Эрдоган руководит страной более 20 лет. В последние годы его правления Турция столкнулась с серьезными экономическими проблемами, в частности, с инфляцией в 44%. Многие аналитики обвиняют в этом лично президента, вмешивавшегося в политику Центрального банка Турции.

Центробанк фактически не имеет автономии и принимает те решения, которых ждет от него президент. А президент придерживается своеобразных взглядов на кредитно-денежную политику.

Эрдогана также критикуют за запоздалую и недостаточно активную реакцию на разрушительное землетрясение в феврале, которое унесло жизни более 50 тысяч человек в 11 провинциях.

Несмотря на авторитаризм Эрдогана, в Турции выборы играют важную роль — за последние десятилетия люди привыкли к тому, что у них есть возможность влиять на политику, и расстаться с этой возможностью никто не готов.

Хотя по опросам доля голосов Инче невелика, сторонники оппозиции надеются, что его ухода с выборов будет достаточно, чтобы Кылычдароглу смог набрать 50%, необходимые для победы в первом туре в воскресенье.

Если ни один из кандидатов не наберет 50%, то через две недели состоится второй тур выборов.

Пять лет назад Инче набрал 30% голосов, выдвигаясь от главной оппозиционной Республиканской народной партии, но в следующем году покинул ее.

Турецкая оппозиция

Турецкая оппозиция, известная как «Народная коалиция», состоит из шести партий: это кемалистская Республиканская народная партия, созданная еще Ататюрком, исламистская Партия счастья, правая националистическая «Хорошая партия», центристская Демократическая партия, Партия будущего и Партия демократии и прогресса. Готовность таких разных сил объединиться в политической борьбе — индикатор того, как сильно их избиратели ждут перемен в стране.

За объединение оппозиции отвечал Кемаль Кылычдароглу — лидер Республиканской народной партии. И именно его большинство коллег готовы видеть президентом Турции.

Кемалю Кылычдароглу 74 года. Последние 13 из них он возглавляет старейшую в стране Республиканскую народную партию.

На эти выборы кандидат идет с множеством обещаний.

Ключевые из них — это обещание бороться за права и свободы, избавиться от коррупции и кумовства, переориентировать внешнюю политику на Запад, чтобы разрешить текущие разногласия с союзниками по НАТО, отказаться от эрдогановской неортодоксальной экономической и финансовой политики, загнавшей страну в кризис, обеспечить свободу слова.

Но главное — изменить конституцию, чтобы Турция могла вернуться к парламентской системе и избавиться от поправок 2017 года, давших Эрдогану максимальные полномочия.

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