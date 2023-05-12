Колонны военной техники РФ зафиксировали в Мозыре и на трассе М1

Колонны военной техники РФ зафиксировали в Мозыре и на трассе М15
- 12.05.2023, 12:09
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Замечены и одиночные машины.
На территории Беларуси 11 мая заметили перемещение военной техники по дорогам.
Крупных колонн с техникой Вооруженных сил России (10+ единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены в Мозыре и на отдельных участках трассы М1, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».
Крупная колонн с техникой Вооруженных сил Беларуси (15+ единиц) замечена на трассе М6 (Скидель — Гродно). Речь идет о более 15 БТР-81А и Урал-4320 (кунг). Техника принадлежит 6-й механизированной бригаде. Одно из подразделений бригады привлекалось к «проверке боевой готовности».
Одиночные машины и небольшие колонны ВС Беларуси замечены в Минске, Гомеле, Мозыре и на отдельных участках трассы М2.