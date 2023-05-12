Болгария изменила правила въезда для туристов с «шенгеном» 12.05.2023, 12:49

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Белорусам на заметку.

Теперь туристы с шенгенской визой и обладатели визы типа D смогут въехать в Болгарию, лишь предварительно «распечатав» визу в стране, входящей в шенгенское соглашение или выдавшей ее. Такое решение принял совет министров республики, оно вступило в силу с 23 апреля, пишет Office Life.

Теперь по туристической визе, действительной для двух или нескольких въездов, в Болгарию можно въехать после того, как она была использована один раз для въезда в страну, полностью применяющую шенгенское законодательство.

По визе типа D можно въехать после ее однократного использования для въезда в выдавшую эту визу страну.

Визы, выданные Кипром и Румынией, не входящими в шенгенское соглашение, должны быть предварительно использованы в выдавшей ее стране.

Напомним, Болгария не входит в Шенгенскую зону, но разрешает въезд по этому типу виз.

Белорусы могут въехать в Болгарию в туристических целях по шенгенским визам или национальной визе страны.

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