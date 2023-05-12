Белорусов предупредили о новых проблемах на границе с Литвой 12.05.2023, 13:04

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Важная информация для тех, кто намерен пересекать границу завтра.

Таможенная служба Литвы предупредила, что 13 мая с 6:00 до 12:00 будет проводить плановые работы по управлению программным обеспечением, сообщается на сайте ведомства.

В этот период времени не будут работать:

- система обработки таможенных деклараций (MDAS);

- интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);

- национальная система контроля транзита (NTKS);

- сбор данных о товаропотоках Литвы со странами — членами ЕС;

- процессинговая система (IDAIS).

Таможенная служба Литвы обратила внимание, что в этот период по требованию декларантов к подаче и оформлению таможенных деклараций будет применяться порядок непрерывности операции и действия, связанных с ее исполнением.

Также невозможно будет подать таможенные декларации на выпуск малоценных и мелких партий товаров в свободное обращение.

При подаче таможенных деклараций центру IT-услуг Центра таможенных информационных систем не требуется направлять запросы на получение разрешения на применение режима непрерывности («бумажного») процедур.

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