Белорусов предупредили о новых проблемах на границе с Литвой
- 12.05.2023, 13:04
- 3,844
Важная информация для тех, кто намерен пересекать границу завтра.
Таможенная служба Литвы предупредила, что 13 мая с 6:00 до 12:00 будет проводить плановые работы по управлению программным обеспечением, сообщается на сайте ведомства.
В этот период времени не будут работать:
- система обработки таможенных деклараций (MDAS);
- интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);
- национальная система контроля транзита (NTKS);
- сбор данных о товаропотоках Литвы со странами — членами ЕС;
- процессинговая система (IDAIS).
Таможенная служба Литвы обратила внимание, что в этот период по требованию декларантов к подаче и оформлению таможенных деклараций будет применяться порядок непрерывности операции и действия, связанных с ее исполнением.
Также невозможно будет подать таможенные декларации на выпуск малоценных и мелких партий товаров в свободное обращение.
При подаче таможенных деклараций центру IT-услуг Центра таможенных информационных систем не требуется направлять запросы на получение разрешения на применение режима непрерывности («бумажного») процедур.