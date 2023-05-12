«Белые халаты»: Отменено совещание Лукашенко с Минздравом 9 12.05.2023, 14:22

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Встреча была давно запланирована.

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщил, что сегодня было отменено совещание Лукашенко с Минздравом.

«Встреча с Минзравом была запланирована давно, к ней готовился Герасименко, главный внештатный травматолог-ортопед МЗ, а по стране ездили проверки. Однако встречу все же отменили», — пишут авторы независимого телеграм-канала белорусских медиков.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.

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