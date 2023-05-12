Для белорусов изменился процесс записи на визы одной из стран ЕС
- 12.05.2023, 14:55
Это касается и «шенгенов».
С 15 мая 2023-го года запись на подачу документов в визовый центр Дании в Минске будет осуществляться через систему бронирования на сайте визового центра.
Ранее запись на приём не требовалась, заявители могли подать документы в порядке живой очереди с понедельника по пятницу с 09:00 по 16:00, пишет телеграм-канал «Собирай рюкзак».
На данный момент граждане Беларуси могут обратиться в ВЦ Дании в Минске для получения шенгенских виз по следующим целям:
- туризм/прочие частные поездки,
- бизнес
- посещение близких родственников/членов семьи
- спорт/культура/наука/обучение
- транзит.
Также возможна подача на национальную визу D по всем целям поездки.
Срок рассмотрения документов составляет 30 дней, а в некоторых случаях может быть увеличен до 45 дней. Также, в него не входит время пересылки пакета документов из Минска в Лондон и обратно, что может занять ещё до 27 рабочих дней.