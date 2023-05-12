Для белорусов изменился процесс записи на визы одной из стран ЕС 12.05.2023, 14:55

Это касается и «шенгенов».

С 15 мая 2023-го года запись на подачу документов в визовый центр Дании в Минске будет осуществляться через систему бронирования на сайте визового центра.

Ранее запись на приём не требовалась, заявители могли подать документы в порядке живой очереди с понедельника по пятницу с 09:00 по 16:00, пишет телеграм-канал «Собирай рюкзак».

На данный момент граждане Беларуси могут обратиться в ВЦ Дании в Минске для получения шенгенских виз по следующим целям:

- туризм/прочие частные поездки,

- бизнес

- посещение близких родственников/членов семьи

- спорт/культура/наука/обучение

- транзит.

Также возможна подача на национальную визу D по всем целям поездки.

Срок рассмотрения документов составляет 30 дней, а в некоторых случаях может быть увеличен до 45 дней. Также, в него не входит время пересылки пакета документов из Минска в Лондон и обратно, что может занять ещё до 27 рабочих дней.

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