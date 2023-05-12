Как ВСУ штурмуют под Бахмутом позиции россиян 12.05.2023, 16:21

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Появилось уникальное видео с камеры GoPro.

Первый командир полка «Азов», полковник Национальной гвардии Украины Андрей Билецкий показал уникальное видео штурма под Бахмутом Донецкой области, которое снято на камеру GoPro.

Видео снимал украинский военный 1-го штурмового батальона, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады

- В один момент рядом падает вражеская граната, у нас легкий 300. Но, несмотря на это, штурмовые действия не останавливаются. И следующая граната – от нас, попадает четко в блиндаж россиян, - комментирует зафиксированное на камеру Билецкий.

Напомним, по состоянию на 12 мая, Силы обороны Украины отбили у российских захватчиков позиции к югу от Ивановского и Хромовского вблизи Бахмута. Также захватчиков удалось оттеснить с позиций, расположенных к юго-востоку от Ступок Бахмутского района.

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