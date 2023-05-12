Американец изобрел мотоцикл, работающий на пиве 11 12.05.2023, 17:20

2,594

И планирует выставить его на гонки.

Житель США изобрел мотоцикл, работающий на пиве, пишет UPI. Ранее американец уже смастерил туалет с ракетным двигателем.

Автора изобретения зовут Кай Майклсон. По словам мужчины, вместо бензинового двигателя в его мотоцикл встроена специальная бочка, в которой пиво нагревается до 300 градусов. Пенное превращается в перегретый пар, который выходит из сопла и толкает транспорт вперед.

«Цены на топливо растут. Сам я не пьющий, поэтому я не могу придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива», — прокомментировал Кай.

По его оценкам, мотоцикл способен разгоняться примерно до скорости около 150 км/ч. В ближайшее время Майклсон выставит свое изобретение на гонки, чтобы продемонстрировать возможности необычного мотоцикла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».