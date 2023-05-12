Германия обновила условия и порядок подачи документов на визы для белорусов 4 12.05.2023, 17:45

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Это связано с высоким спросом.

На официальном сайте Посольства Германии в Минске появилась обновленная информация об условиях подачи документов на визы.

Согласно сообщению, срок ожидания получения записи теперь неопределенный в связи с высоким спросом. Ранее этот срок составлял до 4 недель.

Также увеличивается срок действия приглашения-обязательства (Verpflichtungserklärung) с 6 месяцев до 1 года с даты оформления.

Напомним, что запись на подачу документов в Посольство Германии в Минске производится через лист ожидания, а затем посольство само назначает свободное окошко в хронологическом порядке с учётом имеющихся мест.

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