Путин требует остановить массовое бегство россиян за границу 17 12.05.2023, 19:16

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Волна эмиграции «лично задела» главу Кремля.

Путин потребовал принять меры в ответ на массовую эмиграцию граждан, охватившую страну после начала войны и объявления мобилизации.

В пятницу, 12 мая, Путин подписал указ об изменениях Концепции государственной миграционной политики РФ. В документе, который опубликован на портале правовой информации, отмечается, что миграционный отток населения за рубеж «увеличился» в 2022 году «под влиянием изменившихся социально-экономических условий».

«В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», — говорится в указе.

По оценкам демографа Алексея Ракши, в прошлом году из России могли уехать от 550 до 800 тысяч граждан, а аналитики Альфа-банка оценивали волну эмиграции в миллион человек. Это сделало ее крупнейшей как минимум с распада СССР, а возможно, и с падения царского режима — тогда от красного террора большевиков, по данным международных организаций, бежали 1,16 млн россиян.

Минэкономразвития России оценило сокращение рабочей силы — граждан в возрасте от 18 до 65 лет — в 600 тысяч человек за сентябрь прошлого года. Россия потеряла более 23% топ-программистов, государственные и частные клиники зафиксировали отъезд наиболее высококвалифицированных врачей, а опрос Института Гайдара, проведенный среди топ-менеджеров и владельцев предприятий промышленности, показал кадровый голод в масштабах, которых статистика не видела за всю современную историю страны.

Источник The Moscow Time в правительстве РФ, знакомый с ходом совещаний, состоявшихся осенью и зимой, рассказывал, что волна эмиграции «лично задела» Путина. Те, кого он поручил мобилизовать, покидали страну не стесняясь, а власть, наблюдая за происходящим в реальном времени, не имела легальных возможностей поставить заслон.

«Побег возмутил начальника (так среди российских чиновников по советской традиции принято называть между собой Путина — ред.). Было дано поручение пресечь подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм», — рассказывал чиновник.

Немедленным ответом стал закон об электронных повестках, который готовился в режиме секретности, а затем был «экспрессом» принят обеими палатами парламента и подписан президентом.

Закон де-факто создает в РФ реестр невыездных граждан, а также вводит существенные поражения в правах для «уклонистов», вплоть до запрета распоряжаться имуществом и управлять автомобилем.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что на всех покинувших страну граждан следует распространить статус «врагов общества», даже если в отношении них не были возбуждены уголовные или административные дела. Он также призвал закрыть им въезд без предварительного раскаяния или амнистии.

Отнимать имущество у покинувших страну россиян предлагал сенатор Сергей Цеков. По его словам, это должно касаться всех, «независимо от того, звезды это или айтишники».

В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал прописать в Уголовном кодексе возможность конфискации имущества уехавших за «оскорбление России, ее жителей, солдат и офицеров». Вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова заявила, что их собственность можно передать детям-сиротам.

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