Зять Шойгу мог попасть под обстрел в Луганске
- 12.05.2023, 23:23
Украина ударила ракетами по нефтехранилищу и заводу в оккупированном городе.
Зять министра обороны РФ Сергея Шойгу блогер Алексей Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела. Примерно за час перед атакой ВСУ муж Ксении Шойгу опубликовал видео с центральной площади города.
По данным прокремлевского Telegram-канала Mash, это место находится в нескольких километрах от точки удара. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
«Мы находимся в городе Луганск. Давайте узнаем у местных жителей, как у них дела и как изменилась их жизнь», — говорит Столяров на видео.