Зять Шойгу мог попасть под обстрел в Луганске 12.05.2023, 23:23

Алексей Столяров

Фото: stoliarovaleksey / Instagram

Украина ударила ракетами по нефтехранилищу и заводу в оккупированном городе.

Зять министра обороны РФ Сергея Шойгу блогер Алексей Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела. Примерно за час перед атакой ВСУ муж Ксении Шойгу опубликовал видео с центральной площади города.

По данным прокремлевского Telegram-канала Mash, это место находится в нескольких километрах от точки удара. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Мы находимся в городе Луганск. Давайте узнаем у местных жителей, как у них дела и как изменилась их жизнь», — говорит Столяров на видео.

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