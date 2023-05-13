Пригожин: Армия РФ потеряла еще несколько квадратных километров под Бахмутом 13.05.2023, 0:58

Главарь ЧВК «Вагнера» рассказал о новых потерях.

Подразделения регулярной армии РФ потеряли еще несколько квадратных километров в районе Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает главарь российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«С правого фланга подразделениями МО РФ утрачены сегодня еще территории. Количество квадратных километров (утраченных территорий - ред.) уточняется», — говорится в заявлении, которое публикует связанный с ним Telegram-канал.

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