Пригожин: Армия РФ потеряла еще несколько квадратных километров под Бахмутом
- 13.05.2023, 0:58
Главарь ЧВК «Вагнера» рассказал о новых потерях.
Подразделения регулярной армии РФ потеряли еще несколько квадратных километров в районе Бахмута в Донецкой области.
Об этом сообщает главарь российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«С правого фланга подразделениями МО РФ утрачены сегодня еще территории. Количество квадратных километров (утраченных территорий - ред.) уточняется», — говорится в заявлении, которое публикует связанный с ним Telegram-канал.