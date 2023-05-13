В Беларуси засекретили перечень «стратегических предприятий» 2 13.05.2023, 9:03

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В список попали БелАЗ, «Атлант», БМЗ, МТЗ и другие «промышленные гиганты».

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина №302 от 11 мая «О перечне юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности». Документ вступает в силу с 1 октября 2023 года.

В нем содержится два пункта. Один для служебного пользования, а второй – о признании утратившими силу ряда постановлений правительства, в том числе то, которым ранее был утвержден перечень таких лиц.

В преамбуле нового постановления указано, что оно принято на основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности», который наделят Совмин правом определять перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности. В отношении лиц из этого перечня не применяется законодательство об урегулировании неплатежеспособности за исключением мер по предупреждению банкротства и досудебного оздоровления. Обновленный закон “Об урегулировании неплатежеспособности” вступает в силу с 1 октября.

Надо отметить, что ранее перечень стратегических юрлиц был открытым. В него было включено 86 юридических лиц, в том числе:

стеклозаводы,

цементные заводы,

производители медпрепаратов,

«Беларусьфильм»,

БелАЗ, «Интеграл», «Атлант», БМЗ, МТЗ, другие промышленные гиганты,

предприятия Госкомвоенпрома,

БЕЛГИЭ,

Беларуськалий,

ряд НПЦ,

сахарные заводы, Мозырьсоль, «Минск-Кристалл»,

предприятия Белнефтехима,

Светлогорский ЦКК, «Ивацевичдрев»,

«Бабушкина крынка» и некоторые другие.

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