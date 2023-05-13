СМИ: Лукашенко хотели «залечить» в спецклинике в Москве 1 13.05.2023, 9:11

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Лечение предыдущего пациента закончилось мавзолеем в Луанде.

В российские СМИ появилась информация о том, что Лукашенко 9 мая предлагали остаться в московской Центральной клинической больнице. При этом диктатор отказался от госпитализации, заявив, что «умирать надо дома».

Эти сообщения в телеграм-канале прокомментировал белорусский политолог Александр Фридман.

«Российские СМИ распространяют слухи о том, что 9 мая Лукашенко предлагали остаться в московской Центральной клинической больнице.

Он вернулся в Минск и это «мудрый» шаг с его стороны: для президента Анголы Агостиньо Нето лечение в ЦКБ в 1979 году закончилось мавзолеем в Луанде», — написал Александр Фридман.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.

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