Начался первый открыто антисемитский процесс в современной России Эмиль Шлеймович, «Детали»

13.05.2023, 10:54

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Женя Беркович

Путинские сатрапы выбрали «сакральную жертву».

Становится очевидным, что путинские сатрапы выбрали Женю Беркович на роль «сакральной жертвы» не за пьесу, которую она поставила, и даже не за антивоенные стихи – это все только поводы для приговоров, а за «неправильную» фамилию. Антисемитское болото в очередной раз прорывается сквозь тонкий лед напускных приличий в России: «эксперт», выводы которого и отправили девушку на скамью подсудимых, оказался банальным кондовым антисемитом, причем взглядов своих он не скрывает.

«Эти вещи недопустимы, особенно когда за это театральные премии дают, когда это пиарится, даже когда это люди, простите, еврейской национальности делают. Я уже не в первый раз наблюдаю – вот евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию [«Исламское государство»] и там благополучно скончались. Наблюдая это, хотя все ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, наблюдая со стороны евреев оправдание этих действий – это уже просто какой-то постмодерн, честно говоря. Но это есть, это есть в театрах известных, и это безобразие надо прекращать», – сказал некто Роман Силантьев в интервью одному из телеграм-каналов. Появилось оно 5 мая – в тот же день, когда Беркович определили арест в качестве меры пресечения в ожидании приговора после заседания суда.

«О том, что существует такое дело, Женя узнала 4 мая, когда ее задержали. Тогда же ей было предъявлено обвинение на основании новой в истории Российской Федерации «комплексной деструктологической экспертизы», проведенной якобы тремя экспертами: двумя «деструктологами» и одним психологом, – рассказывает «Деталям» адвокат режиссера Ксения Карпинская. – Эти люди, не обладающие специальными познаниями в области театра, или литературоведения, или сценографии, давали оценки художественным персонажам, которые были использованы автором пьесы. Усмотрели в действиях режиссера и сценариста оправдание терроризма».

– Что такое де-юре «деструктологическая экспертиза»?

– Этого никто не понимает. В российском перечне видов экспертиз такой не существует. Всероссийская аттестационная комиссия, подтверждающая специалистов, такой тоже не знает. Из открытых источников можно узнать, что «деструктология» как научное, возможно, направление возникла только в 2019 году. Мой поиск обнаружил единственного человека, который издал единственную книгу по этой теме, и это Роман Силантьев – тот самый, который проводил экспертизу [по делу Беркович – Петрийчук]».

В телеграм-канале «Ломовка», опубликовавшем это интервью, органично смотрятся и другие интересные материалы, например видео шествия «Бессмертного полка» в Вифлееме под флагами РФ и ПА и сообщения о том, что «в украинской лаборатории в Херсонской области проводились исследования в интересах Пентагона – изучались штаммы, способные вызывать эпидемии». Но тема еврейского, извините, происхождения Евгении Беркович (которого она никогда не скрывала и не стеснялась) стала развиваться и другими пропагандистскими помойками: сайт Life.ru опубликовал 11 мая статью под заголовком, который «все объяснит» даже тем, кто не захочет читать ее целиком: «Семья лютых русофобов: Почему режиссер Евгения Беркович ненавидит Россию». Если кто-то все же заглянет под заголовок, то узнает, что:

«Отец Беркович, Борис Львович, – известный в узких кругах поэт и издатель. На заре девяностых он переехал в израильский город Кирьят-Арба. До отъезда за границу жил в Ленинграде, где трудился переплетчиком в Государственной публичной библиотеке. У Берковича-старшего три имени. Борис – по советскому паспорту, Эли – по израильскому и Илья – как творческий псевдоним. «Если российский друг скажет вам, что его страна – кикимора, тихо и грустно покивайте головой. Этого достаточно! – учит подписчиков Борис Беркович». Он пытается быть сдержанным, но все равно позволяет оскорбления в адрес нашей страны и президента».

«Мать Беркович, Елена Эфрос, постоянно постит флаги Украины, Израиля и оскорбительный для России бело-сине-белый. Еще она горячо поддерживает Навального».

Там же «криминальное» фото с митинга: друзья семьи Беркович держат в руках портрет Ходорковского. И предложение поучаствовать в опросе, в котором варианты ответов не оставляют никакой возможности предположить, что Женя Беркович все-таки может любить Россию. Это отрицается априори.

Сайт Life.ru, cнимок экрана

Автор статьи в life.ru Егор Перегожин уже давно ищет корни «врагов народа»: выяснил, например, что правнучка Чкалова, собирающая деньги на дроны для ВСУ, говорит на иврите и имеет израильское гражданство… В каждой подобной статье подробно описывают недвижимость и другие активы, которыми владеют те или иные «враги народа»: нормально отработана методика травли в медиаресурсах Арама Габрелянова – члена Общественного совета при Следственном комитете РФ, получателя (вместе с Владимиром Соловьевым) президентских грантов, активно сотрудничающего с ЛНР и ДНР. Ниже – комментарий, висящий под статьей уже более суток без модерации:

«Мы-то думали, что это ошибка! Что просто не разобравшись эти органы следствия решили оценивать спектакль, поставленный по пьесе, которая получила приз «Золотой маски» за лучшую драматургию. Более того, там было государственное финансирование, выделенное министерством культуры через Совет театральных деятелей. Эта пьеса шла три года, в настоящее время уже вообще не идет – и вдруг какие-то люди решили возбудить уголовное дело на основании этой «деструктологической экспертизы». А оказывается, просто человек, который проводил экспертизу, – антисемит», – говорит адвокат Карпинская.

Сейчас в «патриотических» каналах, в том числе на российской платформе «Дзен», начали распространять стихи, за которые Женю Беркович также могут обвинить и осудить. Правда, странная строка «могли родиться в Латвии – вот мы же ведь смогли» вызвала к жизни предположения, что это может быть фальсификацией. Но под публикациями в соцсетях все равно тут же стали множиться и антисемитские комментарии.

Происходит все это на фоне оглушительного молчания главного раввина России Берла Лазара и других общинных лидеров, призванных вроде бы защищать евреев от нападок. Хотя нет сомнений, что мы являемся свидетелями скоординированной антисемитской атаки, которая разворачивается с целью не только приструнить деятелей искусств в России, но и явно указать российской «глубинке» на подлинных врагов государства – людей с фамилиями Беркович, Эфрос и им подобных.

Как нет сомнений и в том, что пропагандистская свора в электронных СМИ и соцсетях не посмела бы так себя вести, не получив добро сверху. И если даже само «дело Беркович» не превратится в России в аналог «дела Бейлиса», то разбередить дремлющие антисемитские настроения его зачинщикам вполне по силам. Где и когда этот гнойный нарыв в России прорвется, станет в таком случае лишь вопросом времени.

P. S.

Напомним, что спектакль «Финист Ясный Сокол», который поставила Женя Беркович и с которого начался этот антисемитский шабаш, вообще не о русских и не об евреях. Он – про девушек, которые, не находя любви в окружающей их реальности, пытаются искать ее в виртуальном пространстве, а этим пользуются вербовщики «Исламского государства». Единственный вывод, который способен сделать непредвзятый зритель, посмотрев спектакль, – что так поступать нельзя.

И только «эксперты» едва ли кому-то известной «деструктологической лаборатории» Силантьева сочли, что спектакль оправдывает террористов «Исламского государства». «Создается из спектакля такое впечатление, что даже в ИГИЛ лучше, чем в России, что надо понять и просить тех молодых девушек, которые предпочли русским молодым людям бойцов ИГИЛа и они просто жертвы несчастных обстоятельств», – беспокоится российский «деструктолог» Роман Силантьев.

Светлана Петрийчук. Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Далее он рассуждает, что большинство женщин поехали туда не по любви, а из ненависти к остальным, что такая «романтизация» опасна, потому что «до сих пор девицы не сильно умные пытаются выехать, а у нас угроза ИГИЛа хоть и ослабла на фоне СВО, но все равно осталась». Силантьев и прочая обслуга путинского режима не хотят замечать, что чем больше Шойгу с Пригожиным загонят на украинский фронт молодых россиян, тем больше станет одиноких россиянок и тем легче станет вербовщикам «Исламского государства» и прочих террористических групп завлекать их в свои сети. Российская власть толкает их в объятия террора, а отнюдь не Женя Беркович со своим спектаклем.

Сейчас Беркович временно, до вынесения приговора, содержат в единственном в Москве следственном изоляторе для женщин. Поскольку правила требуют обязательного десятидневного карантина для новых заключенных, в камере она пока одна. Ей, как и другой фигурантке Светлане Петрийчук, грозит тюремное заключение сроком от пяти до семи лет: именно такое наказание часть 2-я статьи 205 УК РФ предусматривает за «оправдание терроризма».

И это только начало. В России нет прецедентного права, но может формироваться так называемая «судебная практика». Это значит, что в будущем при возбуждении дел и вынесении приговоров против других деятелей искусства судьи с оглядкой на «дело Беркович» смогут говорить, что практика уже сложилась.

Эмиль Шлеймович, «Детали»

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