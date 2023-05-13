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В Польшу залетел «неопознанный объект» из Беларуси

  • 13.05.2023, 11:28
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В Польшу залетел «неопознанный объект» из Беларуси

Он исчез с радаров в Куявско-Поморском воеводстве.

Министерство национальной обороны Польши сообщает, что центр воздушных операций отметил появление в воздушном пространстве Польши прилетевшего со стороны Беларуси объекта. По информации ЦПА, это, вероятно, наблюдательный аэростат, передает «Польское Радио».

Радиолокационная связь с объектом была потеряна около Рипина в Куявско-Поморском воеводстве. Оперативный командующий принял решение поднять дежурные силы территориальной обороны для поиска объекта.

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