В Польшу залетел «неопознанный объект» из Беларуси 13.05.2023, 11:28

1,810

Он исчез с радаров в Куявско-Поморском воеводстве.

Министерство национальной обороны Польши сообщает, что центр воздушных операций отметил появление в воздушном пространстве Польши прилетевшего со стороны Беларуси объекта. По информации ЦПА, это, вероятно, наблюдательный аэростат, передает «Польское Радио».

Радиолокационная связь с объектом была потеряна около Рипина в Куявско-Поморском воеводстве. Оперативный командующий принял решение поднять дежурные силы территориальной обороны для поиска объекта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».