Лукашенко в буквальном смысле еле ноги унес из Москвы 10 13.05.2023, 12:13

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С тех пор диктатора никто не видел.

В российских СМИ появилась информация о том, что Лукашенко, который 9 мая на Параде Победы чувствовал себя очень плохо, предлагали остаться в московской Центральной клинической больнице. Но диктатор от госпитализации отказался, заявив, что «умирать надо дома».

Историк и политолог Александр Фридман привел историческую параллель:

«Российские СМИ распространяют слухи о том, что 9 мая Лукашенко предлагали остаться в московской Центральной клинической больнице. Он вернулся в Минск и это «мудрый» шаг с его стороны: для президента Анголы Агостиньо Нето лечение в ЦКБ в 1979 году закончилось мавзолеем в Луанде».

«Лукашенко в буквальном смысле еле ноги унес из Москвы», — отмечает издание udf.name.

Как сообщал сайт Charter97.org, ухудшение состояния здоровья Лукашенко произошло еще в конце прошло недели. Во врем официального вручении государственных наград дикатор выглядел очень плохо. Голос у него был сиплым. Он тяжело дышал. Было хорошо видно, что участие в этой церемонии дается Лукашенко крайне тяжело.

Тем не менее, 9 мая он по личному приглашению президента России Владимира Путина отправился в Москву на Парад Победы. Во время парада с Лукашенко произошел небольшой казус.

Путин повел своих гостей — на параде было семь лидеров стран СНГ — возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата за углом от Кремля. Но Лукашенко из-за плохого самочувствия не смог пройти эту небольшую дистанцию пешком. Он попросил главу Кремля выделить ему служебный электромобиль. Это было видно на кадрах трансляции.

После окончания официальных мероприятий Лукашенко отказался от торжественного обеда, который для глав государств СНГ устроил Путин, и срочно отбыл в Минск.

Как сообщают российские СМИ, в аэропорт белорусского диктатора сопровождала карета «скорой помощи».

В Минске Лукашенко посетил церемонию возложения цветов к Обелиску Победы на одноименно площади. Но не смог произнести торжественную речь. Вместо него это впервые сделал министр обороны Виктор Хренин. Такое произошло впервые за 30 лет правления белорусского диктатора

С тех пор Лукашенко никто не видел.

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