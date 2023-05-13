Наступление на Бахмут и Соледар: российскую армию берут в «клещи» 2 13.05.2023, 14:58

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Крупная группировка РФ оказалась под угрозой окружения.

Украинская разведка боем привела к отступлению российских сил. Под угрозой окружения оказалась вся бахмутско-соледарская группировка.

Минобороны РФ признало масштабные атаки ВСУ в районе Бахмута и Соледара и сообщило о «занятии рубежа с учетом выгодных условий Берховского водохранилища» (около Бахмута). Евгений Пригожин назвал это «бегством, а не перегруппировкой». Провластный политолог Сергей Марков считает отступление под Соледаром «драматическим».

Нынешние атаки ВСУ к северу и югу от Бахмута — это разведка боем и лишь подготовка к масштабному наступлению, но и эти действия привели к значительным успехам, рассказал «Можем объяснить» полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В российской обороне, по его словам, были найдены слабые места:

ВСУ продвинулись в районе Богдановки (на северо-западе от Бахмута). В российском тылу за этой деревней находится Берховское водохранилище, которое упоминалось в сводке Минобороны.

На южном фланге Бахмута российские войска оставили Клещеевку. В этом же районе ВСУ заняли позиции возле Ивановского.

Целью еще одной атаки ВСУ стал Майорск — поселок находится на северной окраине Горловк (20 км к югу от Бахмута). Саму Горловку активно обстреливали из РСЗО.

Атакой пехоты при поддержке танков на 2 км в глубину прорвана российская оборона в районе Соледара (к северу от Бахмута). ВСУ заняли несколько опорных пунктов и закрепляются в них.

В перспективе ВСУ могут одновременными ударами из этих точек взять в клещи и отсечь всю бахмутско-соледарскую группировку ВС РФ и силы ЧВК «Вагнер», считает Свитан. В этом районе россияне практически не строили оборонительных укреплений, так как изначально их войска рассчитывали после захвата Бахмута наступать вглубь украинской территории.

Донбасс вряд ли будет основным направлением контрнаступления — дальше россияне имеют мощные линии обороны, созданные еще до войны. Но операция в районе Бахмута отвлечет силы ВС РФ с других участков фронта, инициатива остается у ВСУ, резюмирует эксперт.

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