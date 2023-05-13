СМИ: Два вертолета и два штурмовика РФ были сбиты, когда возвращались с «боевого задания» 13.05.2023, 16:07

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В Брянской области могли разбиться четыре воздушных судна.

Четыре российских воздушных судна могли упасть в Брянской области сегодня. По информации Mash, это два вертолета и два штурмовика, которые возвращались с «боевого задания» и попали под точечный обстрел.

Оба Ми-8 упали над Клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под Стародубом. План «Перехват» развернули на всей юго-западной части Брянской области.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» подтверждает, что ударный Су-34 и истребитель сопровождения Су-35 наносили удары, а по возвращению были сбиты. Две «вертушки» Ми8 МШТ - это поисковоспасательная служба. Тоже были сбиты.

По версии Baza, второй Ми-8 упал в районе деревни Волкустичи — примерно в 50 километрах от Клинцов.

«В настоящий момент вокруг места падения выставлено оцепление. На место следуют взрывотехники — по предварительным данным вертолет может быть заминирован», — пишет телеграм-канал.

Появился и первый официальный комментарий. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил только о крушении вертолета:

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в телеграме.

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