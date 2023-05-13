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ВСУ «разобрали на камни» штаб россиян мощным ударом

  • 13.05.2023, 16:29
ВСУ «разобрали на камни» штаб россиян мощным ударом

Ликвидирована и техника оккупантов.

Вооруженные силы Украины «разобрали на камушки» штаб оккупантов мощным ударом на одном из направлений фронта. Также удалось уничтожить личный состав и технику врага, пишет «Униан».

Собственно, после фиксирования позиций врага украинскими аэроразведчиками, россияне столкнулись с «небесной карой».

В кадре показано взаимодействие бригады территориальной обороны и 55-ой отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь».

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