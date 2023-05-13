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Очевидны опубликовали видео падения второго российского вертолета Ми-8 в Брянской области

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  • 13.05.2023, 16:41
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Очевидны опубликовали видео падения второго российского вертолета Ми-8 в Брянской области

Сообщается, что экипажи всех четырех воздушных судов погибли.

Сегодня четыре российских воздушных судна (два вертолета и два самолета) упали в Брянской области рядом с Беларусью.

Очевидцы опубликовали видео, на котором, как утверждается, снят момент падения второго вертолета Ми-8 в Брянской области.

Как сообщает Mash, экипажи всех четырех воздушных судов, которые, как утверждается, упали в Брянской области, погибли.

Официально глава региона Александр Богомаз подтвердил крушение только одного вертолета Ми-8, не сказав ничего о судьбе экипажа.

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