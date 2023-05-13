СМИ: Российские вертолеты и самолеты под Брянском могли попасть в авиазасаду 17 13.05.2023, 18:28

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Стало известно, сколько человек погибло.

Девять человек погибли в результате крушения российских вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области. Об этом сообщила Baza.

Вот где, по последней версии телеграм-канала, погибли российские военнослужащие:

- в городе Клинцы при крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа.

- В Унечском районе (там находится деревня Волкустичи, о которой сообщалось ранее) погибли три члена экипажа второго вертолета Ми-8.

- В деревне Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34.

- В деревне Сурецкий Муравей погиб пилот истребителя Су-35.

Отметим, что версию о крушении двух самолетов и двух вертолетов в Брянской области подтверждил «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники

По предварительным данным, все сбитые воздушные суда входили в одну авиагруппу. Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, «чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника».

Скорее всего, авиагруппа ВКС России попала в авиазасаду.

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