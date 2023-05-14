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Украинские военные показали остатки сбитого российского «Ланцета»

  • 14.05.2023, 4:30
Украинские военные показали остатки сбитого российского «Ланцета»

Удачно сработала группа Херсонской зенитной ракетной бригады.

Сегодня, 13 мая, украинские военные показали остатки «Ланцета» после работы огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады. Об этом сообщает украинское Воздушного командования «Юг».

- А вот и результат боевой работы воинов мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг», - говорится в заявлении.

По словам пресс-службы воздушного командования, на видео все остатки российского «Ланцета».

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