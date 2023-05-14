Украинские военные показали остатки сбитого российского «Ланцета»
- 14.05.2023, 4:30
Удачно сработала группа Херсонской зенитной ракетной бригады.
Сегодня, 13 мая, украинские военные показали остатки «Ланцета» после работы огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады. Об этом сообщает украинское Воздушного командования «Юг».
- А вот и результат боевой работы воинов мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг», - говорится в заявлении.
По словам пресс-службы воздушного командования, на видео все остатки российского «Ланцета».