ВСУ продвинулись на новом участке под Бахмутом 14.05.2023, 8:46

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Фото: Flicker.com

Украинская армия зачищает западный берег канала Северский Донец – Донбасс.

Украинские войска добились новых территориальных успехов в ходе контратак в районе Бахмута. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке.

Анализируя сообщения, которые поступают с обеих сторон, эксперты пришли к выводу, что ВСУ имеют успехи возле села Курдюмовка (14 км к юго-западу от Бахмута), где оккупантов оттеснили на восточный берег канала Северский Донец – Донбасс. Также украинцы продвинулись в сторону Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

«По оценке ISW по состоянию на 13 мая, в ходе недавних контратак украинские силы освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута», – говорится в сводке.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Она отказалась раскрыть подробности, сообщив лишь, что украинские защитники уничтожают врага и уже немало взяли в плен.

Как сообщал сайт Charter97.org, военный эксперт Роман Свитан считает, что в ходе наступления на Бахмут и Солдедар украинская армия может взять в клещи большую группировку российских войск.

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