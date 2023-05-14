Игнат: Под Брянском сбиты пять российских самолетов и вертолетов 4 14.05.2023, 12:18

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Ударная группа пыталась 13 мая атаковать Украину.

Россия в субботу, 13 мая, потеряла в Брянской области пять военных самолетов. К авиакатастрофам причастна российская ПВО.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона 14 мая. Он отметил, что РФ уже признала свою причастность к уничтожению воздушных суден – там объявлен «черный день авиации».

«Ударная группа осуществляла атаку Украины с севера, Брянской области. Они это делают каждый день. Осуществляли удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в общей сложности, наверное, нарвались на какие-то неприятности», – отметил Игнат.

Он добавил, что «уже есть даже анализ, кто виноват», оккупанты собираются увольнять и наказывать виновных за «этот бардак».

Как сообщал сайт Charter97.org, в Брянской области России 13 мая разбились два вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и Су-35. Погибли 9 членов экипажей.

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