Контратака ВСУ под Бахмутом: россияне бегут под ударами «Хаймарсов» 2 14.05.2023, 13:49

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Украинские военные освободили крупные участки территории.

Подразделения ВСУ активно продвигаются под Бахмутом и в его окрестностях, при этом российские военные бросают позиции и спасаются бегством, опасаясь даже вступать в бои с украинскими военными.

Об этом в своем Telegram-канале пишет доброволец 24ОШБ «Айдар» с позывным «Осман», находящийся на Бахмутском направлении фронта.

По его словам, накануне ВСУ ударами из «Хаймарсов» вынесли российскую артиллерию, после чего начали продвижение и освободили крупные участки территории.

На отдельных направлениях удалось продвинуться почти на 2 км.

«По поводу направлений пока конкретики не даю, но скажу точно: Орки убегают по инерции, как только мы начинаем продвижение. Помните я говорил о постоянной работе «Хаймарс»? Знатно разнесло их арту, очень красиво. За вчера на моем направлении - 2 танка и 1 БМП-1, + 1700м лесополосы и леса. Если брать поля, которые отошли под наш контроль, это очень хорошая квадратура! 5-я ОШБр тоже показала хорошие результаты. Сейчас работаем с ними вместе», - сообщил украинский воин.

Он также добавил, что нынешняя скорость продвижения дает возможность предполагать скорое освобождение Клещаевки к Югу от Бахмута.

«Не забегаю вперед, но хорошо идем - может и Клещаевка скоро будет наша», - подчеркнул он.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что ВСУ разгромили штаб российских войск под Бахмутом, ликвидирован командир 4-й бригады РФ и элита российского военного командования на этом участке фронта.

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