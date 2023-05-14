Выборы в Турции: Эрдоган раздавал деньги на участке 2 14.05.2023, 14:30

2,744

Но его вряд ли обвинят в подкупе избирателей.

Действующий президент Турции и кандидат на эту должность Реджеп Тайип Эрдоган раздавал деньги прямо на избирательном участке.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на турецкие СМИ, Эрдоган раздавал купюры по 200 лир. Рядом с ним была жена - первая леди Турции.

Впрочем, подкупом избирателей это не будут считать, поскольку деньги он раздавал детям, а они не голосуют.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Турции проходят одновременно президентские и парламентские выборы, на которых Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти 20 лет (с 2003 по 2014 - как премьер-министр, с 2014 и по сей день - как президент), борется за ее сохранение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».