В день госпитализации Лукашенко в Минск прилетел самолет специального авиаотряда Кремля 30 14.05.2023, 14:49

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Кто находился на борту, неизвестно.

Российский государственный бизнес-джет Dassault Falcon 7x с регистрационным номером RA-09090 прилетал в Минск 13 мая, свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com.

Борт прилетел из московского аэропорта Внуково 13 мая в 12:53 и вылетел обратно в Москву 14 мая в 10:58. Кто находился на борту, неизвестно.

Самолет принадлежит Управлению делами президента РФ и входит в специальный летный отряд «Россия». Его используют для перевозки должностных лиц РФ, и других важных лиц спецслужб РФ или ВС РФ, а также в качестве резервного при перелетах Путина и Мишустина.

В последние дни борт побывал в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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