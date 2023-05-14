Польских пограничников забросали камнями с территории Беларуси
- 14.05.2023, 15:02
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Нападение произошло со стороны Брестской области.
Группа мигрантов закидала камнями патруль польских пограничников, охранявших границу со стороны гмины Мельник Подляского воеводства.
Об этом 14 мая сообщила польская Пограничная стража. С белорусской стороны границы здесь находится Каменецкий район Брестской области.
Сам инцидент произошел накануне, 13 мая. Согласно сообщению польского ведомства, мигранты собирались нелегально пересечь белорусско-польскую границу.
Увидев патруль, который помешал им осуществить этот умысел, они начали кидать в него камни.
Всего за 13 мая в Польшу с территории нашей страны пытались нелегально попасть 83 гражданина Эритреи, Кубы, Алжира и Сомали.