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Польских пограничников забросали камнями с территории Беларуси

  • 14.05.2023, 15:02
  • 2,684
Польских пограничников забросали камнями с территории Беларуси

Нападение произошло со стороны Брестской области.

Группа мигрантов закидала камнями патруль польских пограничников, охранявших границу со стороны гмины Мельник Подляского воеводства.

Об этом 14 мая сообщила польская Пограничная стража. С белорусской стороны границы здесь находится Каменецкий район Брестской области.

Сам инцидент произошел накануне, 13 мая. Согласно сообщению польского ведомства, мигранты собирались нелегально пересечь белорусско-польскую границу.

Увидев патруль, который помешал им осуществить этот умысел, они начали кидать в него камни.

Всего за 13 мая в Польшу с территории нашей страны пытались нелегально попасть 83 гражданина Эритреи, Кубы, Алжира и Сомали.

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