Зеленский назвал Путина «диснеевской принцессой»2
- 14.05.2023, 15:26
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И отверг возможность переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал лживую позицию главы РФ Владимира Путина, который прикрываясь возможностью переговоров готовит новую эскалацию.
Президент Украины уверен в том, что в связи с этим уже нет смысла в переговорах с Путиным. Об этом он сказал в интервью итальянским СМИ в программе Porta a Porta во время визита в Италию, сообщает в Telegram Офис президента Украины.
Зеленский напомнил, что пытался найти мирное решение ситуации на Донбассе до войны, однако Кремль не захотел вести с ним переговоры.
«Было много критики, людей не хотели говорить с Путиным, а я сказал, я буду, попробую. Мне это не давало никаких плюсов. Я хотел закончить войну — найти договоренность. Он как диснеевская принцесса, никак не мог найти формат встречи», — напомнил президент Украины.
Он рассказал итальянским журналистам, что на Донбассе россияне каждый день устраивали провокации и обстрелы (настоящее «сафари»), в результате которых были раненые и убитые.
При этом он много раз запрашивал телефонный разговор, но Кремль не отвечал.
«С кем говорить? Он ничего не хочет, для него это шутка. Теперь он видит, что стал слабее и ищет механизмы для успокоения всех государств — чтобы не вводили санкции, не помогали Киеву», — пояснил глава украинского государства нынешнюю позицию Путина.
Он уверен в том, что пока нет смысла в попытках других стран или влиятельных политиков стать посредником между Украиной и Россией для прекращения большой войны.
«Украина заинтересована в предложениях, способных достичь справедливого мира, прежде всего на основе украинской формулы мира», — добавил Зеленский.