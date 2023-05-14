Google Maps презентовал карты с эффектом присутствия 14.05.2023, 16:07

Сервис получает новый детализированный режим, в котором можно даже «входить» в здания.

Компания Google представила новый режим Immersive View в своем сервисе Google Maps. Создатели утверждают, что это совершенно новый способ исследования мира, который позволит исследовать достопримечательности, прочувствовать атмосферу незнакомых мест и поможет лучше распланировать путешествие. На публикацию обратил внимание «Белсат».

Английское слово immersive можно перевести как «присутствие, погружение». Соответственно, термином «иммерсивный» обозначают способы и технологии, создающие эффект погружения в некую среду — он же «эффект присутствия». Если судить по проморолику, демонстрирующему возможности нового иммерсивного режима карт Google, он выглядит как следующий шаг по отношению к уже существующему режиму трехмерного просмотра. Создатели описывают его как «цифровую модель мира», созданную благодаря достижениям в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Иммерсивный просмотр позволит лучше узнать исследуемые районы или достопримечательности. С его помощью можно будет даже «заходить» в некоторые помещения — например, в рестораны, — чтобы «почувствовать их атмосферу» прежде, чем бронировать столик. Кроме того, пользователи смогут оценить, как интересующая их местность выглядит в разное время суток и при различных погодных условиях.

Ожидается, что новый режим будет работать практически на любых современных смартфонах.

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