В Минобороны РФ признали гибель двух полковников в Украине 4 14.05.2023, 16:53

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Фото: AFP

Они были ликвидированы на участке фронта в районе Соледара и Бахмута.

Министерство обороны России признало гибель в Украине двух офицеров старшего командного состава. О смерти полковников Вячеслава Макарова и Евгения Бровко сообщили в воскресенье, 14 мая, в пресс-службе ведомства.

Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко находились на передовой и «на другом участке отражения атак противника» соответственно, утверждали в оборонном ведомстве РФ.

По его версии, Макаров был тяжело ранен в ходе отражения атаки ВС Украины и погиб во время эвакуации с поля боя. Бровко также погиб в ходе боя, «получив множественные осколочные ранения», заявили в министерстве.

Оба полковника погибли на фронте в направлении Соледара и Бахмута.

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