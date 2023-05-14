Игнат: Российские самолеты и вертолеты в Брянской области сбила собственная ПВО 2 14.05.2023, 20:49

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РФ потеряла пять летательных аппаратов.

Российские самолеты и вертолеты, потерпевшие вчера крушение в Брянской области, сбило российское же ПВО. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «Укрінформ».

По словам Игната, уничтоженных вертолетов было три, а не два, и вместе с двумя самолетами россияне потеряли пять летательных аппаратов. Модель и обстоятельства гибели воздушного судна он не назвал, однако заявил, что к авиакатастрофе причастна сама Россия.

Спикер подчеркнул российская ударная авиационная группа наносила удар управляемыми бомбами по территории Украины с севера Брянской области РФ.

— Хотели бомбить наших мирных людей, наши мирные регионы, — сказал Игнат.

Ранее стало известно, что 13 мая на Брянщине потерпели крушение два самолета (Су-35 и Су-34) и два вертолета Ми-8 российской авиации, погибло девять человек. По предварительным данным, истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области.

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