Глава рижского центра НАТО: В течение следующей недели придется внимательно следить за событиями в Беларуси

Глава рижского центра НАТО: В течение следующей недели придется внимательно следить за событиями в Беларуси2
- 14.05.2023, 21:17
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С Лукашенко что-то происходит.
В Беларуси наступает момент смены власти? - задается вопросом латвийское издание bb.lv.
«В течение следующей недели придется внимательно следить за событиями в Беларуси», – написал в твиттере глава рижского центра НАТО Янис Сартс.
Очевидно в НАТО что-то знают, но пока придерживают информацию.
Сегодня Лукашенко пропустил празднование дня «государственных символов».
Утром 14 мая на его сайте было опубликовано обращение по случаю праздника. Однако вместо Лукашенко участие в торжествах принял премьер-министр Роман Головченко.
Накануне кортеж белорусского диктатора «два часа находился в президентской спецбольнице» под Минском.
Лукашенко последний раз появлялся на публике 9 мая – в Москве и в Минске.