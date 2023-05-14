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Глава рижского центра НАТО: В течение следующей недели придется внимательно следить за событиями в Беларуси

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  • 14.05.2023, 21:17
  • 1,734
Глава рижского центра НАТО: В течение следующей недели придется внимательно следить за событиями в Беларуси
Янис Сартс

С Лукашенко что-то происходит.

В Беларуси наступает момент смены власти? - задается вопросом латвийское издание bb.lv.

«В течение следующей недели придется внимательно следить за событиями в Беларуси», – написал в твиттере глава рижского центра НАТО Янис Сартс.

Очевидно в НАТО что-то знают, но пока придерживают информацию.

Сегодня Лукашенко пропустил празднование дня «государственных символов».

Утром 14 мая на его сайте было опубликовано обращение по случаю праздника. Однако вместо Лукашенко участие в торжествах принял премьер-министр Роман Головченко.

Накануне кортеж белорусского диктатора «два часа находился в президентской спецбольнице» под Минском.

Лукашенко последний раз появлялся на публике 9 мая – в Москве и в Минске.

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