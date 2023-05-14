Турцию ждет второй тур президентских выборов 14.05.2023, 23:38

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Обработано 92,7% бюллетеней.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,94% после обработки 92,7% бюллетеней на выборах президента страны. Его основной соперник, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу получает 44,3%, передает TRT Haber.

14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Голосование закончилось в 17:00 по местному времени, но Эрдоган и Кылычдароглу призвали сторонников не покидать избирательные участки, пока не будут объявлены официальные результаты.

Кроме Эрдогана и Кылычдароглу, в первом туре президентских выборов участвуют еще два человека – кандидат от блока малых партий, бывший член Республиканской народной партии Мухаррем Индже и представитель от националистического альянса (ATA) Синан Оган. Первый после подсчета 90% голосов набирает 0,46%, второй – 5,3%.

В рамках парламентских выборов после подсчета 88,31% голосов коалиция «Народный альянс», в которую входит в том числе партия Эрдогана, набирает 50,32%, а коалиция, выдвинувшая в президенты Кылычдароглу – «Национальный альянс» – 34,65%. Результаты еще трех других политических альянсов составили менее 10%.

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