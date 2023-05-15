Минобороны Беларуси сообщило о размещении ракетных комплексов и РСЗО на западных границах 15.05.2023, 1:59

Речь идет о системах «Полонез» и «Точка».

Вооруженные Силы Беларуси продолжают «проверять боеготовность». Как сообщает в телеграм-канале Министерство обороны, особое внимание уделено западным границам страны.

Так, в видео «Воен ТВ» сообщается, что именно там, на Западе Беларуси, развернуты тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня «Полонез» и «Точка». Вместе с тем, тактические действия ВС проводятся в разных регионах республики.

Кроме ракетных войск и артиллерии в проверке боеготовности задействованы подразделения механизированных соединений, силы спецопераций. Также заняты и бойцы народного ополчения, в чью задачу входит обеспечение безопасности на маршрутах войск. При этом Минобороны нацелено на изучение возможностей роста и развития отрядов ополченцев.

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