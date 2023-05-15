В Подмосковье дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ 15.05.2023, 4:44

Фотофакт. Фотофакт.

В Российской Федерации в Московской области произошло падение дрона на один из складов хранения взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, коптер мог вести видеонаблюдение, так как был оборудован камерой. На дроне боеприпасов не было.

«Вероятнее всего, он упал потому, что села батарейка», - говорится в публикации.

Также высказывается предположение, что квадрокоптер использовали с целью наблюдения за складом.

После инцидента устанавливают, кому мог принадлежать этот дрон. Где именно произошло падение коптера — не уточняется.

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