В Подмосковье дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ
- 15.05.2023, 4:44
Фотофакт. Фотофакт.
В Российской Федерации в Московской области произошло падение дрона на один из складов хранения взрывчатых веществ.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Предварительно, коптер мог вести видеонаблюдение, так как был оборудован камерой. На дроне боеприпасов не было.
«Вероятнее всего, он упал потому, что села батарейка», - говорится в публикации.
Также высказывается предположение, что квадрокоптер использовали с целью наблюдения за складом.
После инцидента устанавливают, кому мог принадлежать этот дрон. Где именно произошло падение коптера — не уточняется.